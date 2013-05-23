18-річна дівчина покінчила життя самогубством

Як повідомив кореспонденту УНІАН слідчий лінійного відділу на станції Хмельницький УМВС України на Південно-Західній залізниці Дмитро Костик, на тіло дівчини 22 травня натрапили залізничники, котрі здійснювали обхід залізничних колій. Труп знаходився на під’їзній колії від цукрового заводу до залізничного вокзалу міста Хмельницький.

Костик зауважив, що наразі проводяться відповідні експертизи. Слідчим відділом лінійного відділу на станції Хмельницький УМВС на Південно-Західній залізниці відкрито провадження за ч. 3 ст. 120 КК України (доведення до самогубства).