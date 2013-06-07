Янукович запросив в Україну сербського Патріарха (фото)
23:09, 07 червня 2013Разное
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Президент України запросив предстоятеля Сербської православної церкви Патріарха Іринея відвідати Україну для участі у святкуванні 1025-ї річниці Хрещення Київської Русі.
Віктор Янукович та Предстоятель Сербської православної церкви Патріарх Іриней під час зустрічі в Белграді
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.
Під час зустрічі з Патріархом Сербським у Белграді Президент України наголосив, що в Україні будуть раді бачити Патріарха Сербського на цьому святі.
Як повідомляв УНІАН, ювілейні заходи з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі відбудуться в Україні з 26 по 28 липня.
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