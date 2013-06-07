Янукович запросив в Україну сербського Патріарха (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

Під час зустрічі з Патріархом Сербським у Белграді Президент України наголосив, що в Україні будуть раді бачити Патріарха Сербського на цьому святі.

Як повідомляв УНІАН, ювілейні заходи з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі відбудуться в Україні з 26 по 28 липня.