Янукович запросив в Україну сербського Патріарха (фото)

23:09, 07 червня 2013
Разное
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Президент України запросив предстоятеля Сербської православної церкви Патріарха Іринея відвідати Україну для участі у святкуванні 1025-ї річниці Хрещення Київської Русі.

Президент України Віктор Янукович та Предстоятель Сербської православної церкви Патріарх Іриней під час зустрічі в Белграді, 7 червня 2013 р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

Під час зустрічі з Патріархом Сербським у Белграді Президент України наголосив, що в Україні будуть раді бачити Патріарха Сербського на цьому святі.

Як повідомляв УНІАН, ювілейні заходи з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі відбудуться в Україні з 26 по 28 липня.

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