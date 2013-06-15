На Закарпатті іномарка врізалася в дерево

Як повідомили УНІАН у прес-службі державної служби україни з надзвичайних ситуацій, ДТП сталося вночі на автошляху місцевого значення у с. Добрянське Тячівського району.

З’ясувалося, що 22-річний водій автомобіля «Skoda Superb» не впорався з керуванням та врізався у дерево. Від сильного бокового удару машина склалася у вигляді «ножиць», йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП водій іномарки та 16-річний пасажир загинули на місці події. Ще один 22-річний пасажир легковика з політравмами різного ступеня тяжкості госпіталізований до Тячівської центральної районної лікарні.

За допомогою спеціального обладнання рятувальники деблокували загиблих із транспортного засобу. Для цього їм довелося розрізати іномарку.

Детальні обставини справи з’ясовуються.