Азаров: воювали не за Сталіна, не за комунізм

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр сказав під час зустрічі з ветеранами війни - Михайлом Звягінцевим і його бойовими товаришами - з приводу Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

«Ми на рівні держави дуже серйозно послабили увагу до історії. Займаємося в основному економічними проблемами, які дуже важкі зараз. А ось цю сторону дали на відкуп тим, хто хотів би принизити і спотворити історію», - сказав Азаров.

Він відзначив, що дуже важливо зберігати пам'ять про роки Великої Вітчизняної війни і про перемогу в ній. Він нагадав про те, що гітлерівська Німеччина не мала в своїх планах створення незалежної України, а хотіла її знищити.

«Воювали не за Сталіна, не за комунізм, за великим рахунком», - сказав Азаров.

Під час зустрічі Азаров вручив ветеранам цінні подарунки.