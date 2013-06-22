Страхувальники склали "чорний список" полісів ОСАГО

Згідно з повідомленням, МТСБУ рекомендує автовласникам не укладати договори ОСАГО на бланках полісів компаній «Лафорт», «Добробут», «Інвестсервіс», «Інтертрансполіс», «Міська страхова компанія», «Райп», «Українська екологічна страхова компанія».

Як повідомляє об'єднання, використання полісів перерахованих компаній є неправомірним, і укладені договори можуть бути визнані недійсними.

Також повідомляється, що керівництво МТСБУ вживає заходів для вилучення з обігу бланків полісів зазначених компаній і пропонує особам, які мають у своєму розпорядженні такі невикористані бланки, повернути їх до МТСБУ. Перевірити статус бланку поліса можна за допомогою використання відповідного сервісу на офіційному сайті Моторно-транспортного страхового бюро.

Довідка УНІАН. Моторно-транспортне страхове бюро України (МТСБУ) є об'єднанням страховиків, які здійснюють діяльність у сфері страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАГО). Членство страховиків у МТСБУ є обов'язковою умовою для здійснення такого виду страхування. На даний час активними учасниками об'єднання є 84 страхові компанії.