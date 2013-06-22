Основні автошляхи України планується виправити за стандартом Бориспільської траси

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Укравтодору”.

Згідно з повідомленням, технологія "ЩМА-20" дозволить продовжити термін експлуатації доріг без ремонту на 3-4 роки.

«Ми протестували цю технологію на Бориспільській трасі й одержали добрі результати. За 10 років використання магістралі лише цього року вперше на неї виїхала ремонтна бригада. Тепер ми ремонтуватимемо дороги, використовуючи тільки цю технологію, і повністю відмовимося від застарілих стандартів, що передбачали застосування як в’яжучого матеріал смолу“, - цитує прес-служба главу “Укравтодору” Євгена Прусенка.

За інформацією прес-служби, подібні дороги більш стійкі завдяки мінімальній пористості структури дорожнього покриття.

«На відміну від дорожніх покриттів за старими технологіями, в яких вільний простір у структурі шарів асфальтобетону міг становити до 20%, в дорогах за типом Бориспільської траси пористість не перевищує 3-5%. Тобто покриття в рази щільніше, практично не пропускає воду, що запобігає руйнуванню дороги при різких перепадах температур у зимовий період», – відзначив Прусенко.

В “Укравтодорі” стверджують, що за наявності достатнього фінансування перекрити основні українські автодороги за новою технологією можна за 10 років.

Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула, станом на початок 2013 року 97% українських доріг потребують капітального ремонту.

В Україні на утримання і поточний ремонт доріг виділяють майже втричі менше коштів, ніж у Білорусі, відзначив Вілкул.