Основні автошляхи України планується виправити за стандартом Бориспільської траси
Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») відремонтує головні дороги України за стандартом "ЩМА-20" (щебенево-мастичний асфальтобетон), який застосовувався при будівництві траси Київ-Бориспіль.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Укравтодору”.
Згідно з повідомленням, технологія "ЩМА-20" дозволить продовжити термін експлуатації доріг без ремонту на 3-4 роки.
«Ми протестували цю технологію на Бориспільській трасі й одержали добрі результати. За 10 років використання магістралі лише цього року вперше на неї виїхала ремонтна бригада. Тепер ми ремонтуватимемо дороги, використовуючи тільки цю технологію, і повністю відмовимося від застарілих стандартів, що передбачали застосування як в’яжучого матеріал смолу“, - цитує прес-служба главу “Укравтодору” Євгена Прусенка.
За інформацією прес-служби, подібні дороги більш стійкі завдяки мінімальній пористості структури дорожнього покриття.
«На відміну від дорожніх покриттів за старими технологіями, в яких вільний простір у структурі шарів асфальтобетону міг становити до 20%, в дорогах за типом Бориспільської траси пористість не перевищує 3-5%. Тобто покриття в рази щільніше, практично не пропускає воду, що запобігає руйнуванню дороги при різких перепадах температур у зимовий період», – відзначив Прусенко.
В “Укравтодорі” стверджують, що за наявності достатнього фінансування перекрити основні українські автодороги за новою технологією можна за 10 років.
Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула, станом на початок 2013 року 97% українських доріг потребують капітального ремонту.
В Україні на утримання і поточний ремонт доріг виділяють майже втричі менше коштів, ніж у Білорусі, відзначив Вілкул.