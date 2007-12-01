Закінчився конкурс Міс світу 2007 (9 фото)

Титул "Міс світу-2007" - світового конкурсу, що відбувся в місті Санья на півдні Китаю, вперше здобула представниця КНР. Чжан Цзилінь (Zhang Zi Lin) 23 роки, її зріст - 182 сантиметри, вона народилася в місті Шицзячжуан на півночі країни, працює секретарем в одній з компаній у Пекіні.

Друге місце у Мікаели Рейс (Micaela Reis) з Анголи, третє - у Кароліни Моран Гордільо (Carolina Moran Gordillo), яка представляла Мексику. До п`ятірки також ввійшли міс Швеція Анні Олів (Annie Oliv) і міс Трінідад і Тобаго Валене Махарадж (Valene Maharaj).

Загалом у конкурсі брали участь 106 "місок" своїх країн.

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