У херсонському лісництві під час посадки згорів вертоліт

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій України.

Аварія сталася поблизу с.Велика Кардашинка в шостому кварталі Кардашинського лісництва.

Вертоліт Мі-2, орендований Херсонським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, в результаті падіння і пожежі зруйнований. Три члени екіпажу зуміли вибратися з палаючої машини.