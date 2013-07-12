У херсонському лісництві під час посадки згорів вертоліт
01:28, 12 липня 2013Разное
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У Херсонській області при посадці завалився на бік і загорівся вертоліт - екіпаж врятовано, постраждалих немає.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій України.
Аварія сталася поблизу с.Велика Кардашинка в шостому кварталі Кардашинського лісництва.
Вертоліт Мі-2, орендований Херсонським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, в результаті падіння і пожежі зруйнований. Три члени екіпажу зуміли вибратися з палаючої машини.
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