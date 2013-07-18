В Івано-Франківську знайшли гарматні ядра часів польсько-турецької війни

Як повідомили УНІАН у Прикарпатській археологічній експедиції інституту археології НАН студенти-історики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, які проводять археологічні розкопки під брамою палацу Потоцьких викопали 14 гарматних ядер часів облоги фортеці турками у 1672 році. Дослідники припускають, що ядра турецькі. Окремі ядра важать по 1220 грамів.

При розкопках також знайдено глиняні черепки XVII століття, кістки та уламки посуду різних епох. Після детального дослідження знахідки передадуть Івано-Франківському краєзнавчому музею.

Довідка УНІАН. Археологічні дослідження фортифікаційного вузла при брамі Палацу Потоцьких розпочалися 1 липня 2013 року. Роботи ведуть Прикарпатська археологічна експедиція інституту археології НАН спільно із ДП «Культурна спадщина Прикарпаття», краєзнавців з «Мого міста», Громадської ініціативи «Збережемо старе місто», волонтерів. Крім цього, тут проходять практику й студенти з Прикарпатського національного університету.