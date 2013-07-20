Суд заарештував водія, який збив на смерть немовля

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, постановою суду 23-річний водій утримується під вартою і поміщений у слідчий ізолятор Донецька.

Наразі фігурант співпрацює із слідством і дає покази. Йому повідомлено про підозру в здійсненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням прав керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня о 23.45 в міліцію надійшло повідомлення, що в селищі Талаківка м. Маріуполя невідомий автомобіль на великій швидкості збив дитячу коляску, в якій була 9-місячна дитина. Бригадою швидкої допомоги дівчинка була доставлена в амбулаторію Талаківки, де від одержаних травм померла.

15 липня співробітники Державтоінспекції Маріупольського ГУ виявили кинутий автомобіль у лісосмузі неподалік місця події, а увечері того ж дня було встановлено місце перебування водія. Він ховався в приміщенні покинутої ферми, яка також розташована в цьому населеному пункті. Його було затримано і доставлено до слідчого для проведення слідчих дій.