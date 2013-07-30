Хлопчик з гранатою прийшов у центр Севастополя

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Севастополі.

За словами очевидців, хлопчик пірнув у море, а опісля виніс на берег небезпечну знахідку. Граната обросла черепашками, однак зберегла свої бойові властивості, відзначили у ДСНС.

Одразу після повідомлення на місце виїхала піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Співробітники міліції оточили територію. Піротехніки УДСНС завантажили гранату у спеціальний автомобіль і вивезли на полігон, де знищили вибухонебезпечний предмет.

За даними прес-служби, операція тривала близько 30 хвилин. Ніхто не постраждав.

При цьому Управління ДСНС у черговий раз звертається до жителів і гостей міста, а особливо до дітей: у разі виявлення будь-якого предмету, схожого на вибухонебезпечний, категорично забороняється брати його у руки або переміщати.