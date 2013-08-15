Водій спалахнув, переливаючи бензин

Як повідомили УНІАН у ДСНС у Запорізькій області, НП сталася 13 серпня вдень на 430–му кілометрі автодороги Харків-Сімферополь на території Акимівського району Запорізької області.

«Як з'ясувалося, водій переливав бензин із каністри в бак автомобіля «Газель» і запалив сигарету, що, ймовірно, й призвело до займання випаровувань пального й займання одягу на людині. Вогонь згасили випадкові свідки пригоди. Вони ж викликали «швидку», бригадою якої 21-річний постраждалий був негайно госпіталізований до реанімаційного відділення центральної районної лікарні з опіками обличчя, шиї, рук і ніг ІІ-ІІІ ступеня тяжкості», - повідомили в ДСНС.

Зараз постраждалий продовжує перебувати в лікарні. Медики кваліфікують його стан, як важкий.

За фактом події проводиться перевірка.