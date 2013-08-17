Американський ніндзя не зміг сховатися від сусідів
09:27, 17 серпня 2013Разное
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Суддя з Пенсільванії постановив, що житель міста Джонстауна Тодд Капксос, який вважає себе ніндзя, має постати перед судом.
Капксос виходив на вулиці рідного міста у відповідному чорному костюмі і «патрулював» їх ночами. За його зізнанням, він мав намір стати борцем із злочинністю, практикуючи навички ніндзя - наприклад, ховався в тіні і намагався замаскуватися під камінь.
Однак сусіди ніндзя прийняли його за грабіжника і викликали поліцію. Тепер Тодда Капксоса звинувачують у дрібному хуліганстві і порушенні громадського порядку.
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