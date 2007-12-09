11-річний білорус здобув перемогу на дитячому “Євробаченні” (фото)

11-річний представник Білорусі Олексій Жигалкович здобув перемогу на міжнародному дитячому конкурсі пісні "Євробачення-2007", який пройшов 8 грудня в Роттердамі (Голландія).

Жигалкович, виступаючи за жеребкуванням останнім, виконав композицію "З друзями", одержав 137 балів, на один бал випередивши ансамбль з Вірменії "Аревік". Третє місце у Невени Божович з Сербії (120 балів), повідомляє БелаПАН.

Пісню, з якою Олексій виступив, він написав сам. "У мене багато хороших вірних друзів, які не кинуть мене в біді. Тому я вирішив написати про них пісню", - сказав Олексій після своєї перемоги в національному відборі.

По 12 балів Жигалкович одержав від телеглядачів Португалії, Мальти та Литви, по 10 — від Росії, Болгарії й України, по 8 — від Вірменії, Сербії, Македонії та Швеції, по 7 — від Румунії і Греції, 5 — від Бельгії, по 4 — від Грузії і Нідерландів, уточнюють Білоруські новини .

Також з піснею власного авторства – “Уроки гламуру” - на конкурсі виступила, представляючи Україну, й 12-річна Ілона Галицька з Миколаєва. З 56 очками вона посіла 9-е місце.

Дитяче Євробачення проходить в режимі реального часу, за претендентів голосують телеглядачі. За умовами конкурсу музичну композицію має написати дитина і виконати її рідною мовою. Віковий ценз для учасників - від 8 до 15 років. Виконання пісні має тривати не більше 2 хвилини 45 секунд.

За перемогу боролися 17 країн:

1 Білорусія 137 очок

2 Вірменія 136

3 Сербія 120

4 Грузія 116

5 Македонія 111

6 Росія 105

7 Болгарія 86

8 Швеція 83

9 Україна 56

10 Румунія 54

11 Голландія 39

12 Мальта 37

13 Литва 33

14 Кіпр 29

15 Бельгія 19

16 Португалія 15

17 Греція 14

Фото з сайту junioreurovision