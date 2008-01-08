«Фіат» вилетів з Південного моста (фоторепортаж)
17:02, 08 січня 2008Разное
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Водій дивом залишився живий
Як повідомляє Магнолія ТВ, посилаючись на слова свідків, автомобіль "Фіат" мчав на величезній швидкості по розв`язці що веде до Південного моста. У якийсь момент водій не впорався з керуванням, зніс бетонний відбійник і вилетів з розв`язки вниз, після чого автомобіль спалахнув. Водій дивом залишився живий.
Фото Магнолії ТВ
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