Кільчицька знайшла Черновецького закривавленим у його кабінеті
«Швидка» дві години надає допомогу меру
Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА заявляє, що медики «швидкої» надають допомогу Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ вже впродовж двох годин.
Про це вона повідомила в передачі «Свобода Савіка ШУСТЕРА» на телеканалі «Інтер», коментуючи сутичку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ після засідання Ради національної безпеки і оборони України.
За її словами, сьогодні о 19.00 вона разом з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і заступником Київської міської голови Олесем ДОВГИМ мали їхати офіційно поздоровляти Ірину ДЕРЮГИНУ з ювілеєм. Для цього І.КІЛЬЧИЦЬКА поїхала переодягатися, але по дорозі їй передзвонили і повідомили, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і О.ДОВГИЙ не їдуть. Коли вона приїхала в мерію і піднялася в кабінет мера, де знаходилися подарунки, які вона повинна була забрати, то побачила там Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.
«Обличчя Леоніда Михайловича, ліва сторона, повністю в саднах, в крові. Викликали «швидку допомогу». Коли я запитала, що трапилося, Леонід Михайлович сказав, що це зробив ЛУЦЕНКО на офіційному засіданні Ради національної безпеки і оборони у присутності всіх», - розповіла І.КІЛЬЧИЦЬКА.
Потім приїхала бригада «швидкої». «Там знаходиться ця бригада вже майже дві години», - відзначила заступник голови КМДА.
Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розповсюдив заяву, що "сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони України, у присутності губернаторів та інших високопосадових осіб, міністр внутрішніх справ ЛУЦЕНКО, не маючи аргументів у дискусії і втративши контроль над собою, по-варварськи накинувся на мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО". "Така дикунська поведінка – ганьба для всієї України. Я не дозволю дикунам влаштовувати в столиці та в країні такий "беспредел" і обов`язково доведу кримінальну справу до кінця. Цього пана (Ю.ЛУЦЕНКА) чекає або психлікарня, або в`язниця", - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
На даний момент УНІАН не вдалося отримати коментар з боку Ю.ЛУЦЕНКА.