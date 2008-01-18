Кільчицька знайшла Черновецького закривавленим у його кабінеті

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА заявляє, що медики «швидкої» надають допомогу Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ вже впродовж двох годин.

Про це вона повідомила в передачі «Свобода Савіка ШУСТЕРА» на телеканалі «Інтер», коментуючи сутичку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ після засідання Ради національної безпеки і оборони України.

За її словами, сьогодні о 19.00 вона разом з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і заступником Київської міської голови Олесем ДОВГИМ мали їхати офіційно поздоровляти Ірину ДЕРЮГИНУ з ювілеєм. Для цього І.КІЛЬЧИЦЬКА поїхала переодягатися, але по дорозі їй передзвонили і повідомили, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і О.ДОВГИЙ не їдуть. Коли вона приїхала в мерію і піднялася в кабінет мера, де знаходилися подарунки, які вона повинна була забрати, то побачила там Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

«Обличчя Леоніда Михайловича, ліва сторона, повністю в саднах, в крові. Викликали «швидку допомогу». Коли я запитала, що трапилося, Леонід Михайлович сказав, що це зробив ЛУЦЕНКО на офіційному засіданні Ради національної безпеки і оборони у присутності всіх», - розповіла І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Потім приїхала бригада «швидкої». «Там знаходиться ця бригада вже майже дві години», - відзначила заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розповсюдив заяву, що "сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони України, у присутності губернаторів та інших високопосадових осіб, міністр внутрішніх справ ЛУЦЕНКО, не маючи аргументів у дискусії і втративши контроль над собою, по-варварськи накинувся на мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО". "Така дикунська поведінка – ганьба для всієї України. Я не дозволю дикунам влаштовувати в столиці та в країні такий "беспредел" і обов`язково доведу кримінальну справу до кінця. Цього пана (Ю.ЛУЦЕНКА) чекає або психлікарня, або в`язниця", - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На даний момент УНІАН не вдалося отримати коментар з боку Ю.ЛУЦЕНКА.