Презентація результатів соціологічного опитування «Українці про зовнішню політику»

Запрошуємо представників ЗМІ та експертів на презентацію результатів соціологічного опитування «Українці про зовнішню політику». Опитування проведене у травні-червні 2014 року соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення “Майдану закордонних справ”. Презентацію результатів та висновків щодо опитування проведуть експерти “Майдану закордонних справ” та соціологічної служби Центру Разумкова.

Захід відбудеться 4 липня 2014 року з 11-00 по 12-00 в приміщенні фонду “Майдан закордонних справ” (вул. Трьохсвятительська 13, офіс 15).

Теми опитування та висновків

1. Ставлення українців до ЄС, РФ, Митного союзу та НАТО.

2. Союзники/вороги України та загрози національній безпеці (в тому числі інформаційній безпеці).

Акредитація представників ЗМІ до 17:00 3-го липня:

press@mfaua.org або 067 2091772

Про дослідження

Дослідження проведене благодійним фондом «Майдан закордонних справ» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 31 травня по 5 червня 2014 року. Було опитано 2001 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Довідка:

Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".