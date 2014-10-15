18.10 до Києва з робочим візитом прибуває Губернатор штату Техас - Рік Перрі.

В Україні Губернатор Перрі налагоджуватиме співробітництво у гуманітарній та технічній сферах, розвиток бізнесу з Україною – безпосередньо від штату Техас. В Києві заплановано зустрічі пана Перрі з президентом та прем’єр-міністром нашої держави, очільниками областей та представниками бізнесу.

Короткі біографічні та кар’єрні відомості : Джеймс Річард "Рік" Перрі народився 4 березня 1950 року в невеликому селищі Пейнт-Крик, поблизу Хаскелл в штаті Техас. Його батьками були фермери. Перрі закінчив Техаський сільськогосподарсько-машинобудівний університет (Texas A & M University). Перрі найдовше в історії штату займав пост губернатора Техасу.

Техас -другий за чисельністю населення та другий за величиною штат в США і найбільший в континентальних штатах. Економіка Техасу є однією з найбільших і найбільш швидко зростаючих економік штатів США. Станом на 2013 рік, в Техасі знаходяться головні офіси з 50 найбільших компаній зі списку Fortune 500. Всього в списку представлено 50 компаній з Техасу (третій показник після Нью-Йорка і Каліфорнії).Техас є найбільшим експортером товарів у США , оборот торгівлі штату з іншими країнами становить понад $ 100 млрд на рік. Якби Техас був суверенною країною, він володів би (станом на 2012 рік) 14-й за величиною економікою в світі за ВВП.

У 2011 році ВВП Техасу склав $ 1332 млрд.

Пресс-конференція з паном Ріком Перрі

відбудеться18 жовтня 2014 року о 14.30-15.30

за адресою: вул Басейна 4-А

Організатор: Марина Продан

Е-М: mprodan@agrogeneration.com

Прохання отримувати акредитацію до 18 години, 17 жовтня.