Громадянам заборонять ввозити в ЄС м'ясні та молочні продукти

З 1 травня 2009 р. набирають чинності нові правила ввезення громадянами продуктів харчування тваринного походження на територію ЄС, згідно з якими громадянам забороняється ввозити м`ясні та молочні продукти (під час подорожі, в супроводжуваному багажі, в міжнародних поштових відправленнях).

Про це повідомили в прес-службі Державної митної служби України з посиланням на інформацію Представництва України в Європейському Союзі.

Ця заборона вводиться для захисту здоров`я тварин на території країн - членів ЄС і не розповсюджується на тих громадян, які прибувають з території Хорватії, Гренландії, Ісландії або Фарерських островів і перевозять зазначені продукти для власного споживання вагою до 10 кг.

Правила також не стосуються порошкового дитячого харчування, спеціальних продуктів або харчування, необхідного для лікування тварин, якщо вага цих продуктів не перевищує 2 кг і якщо вони не потребують зберігання в холодильнику безпосередньо перед відкриттям, перебувають в спеціальній неушкодженій упаковці виробника за умови продажу кінцевому споживачеві.

Що стосується рибної продукції та панцирних, туристам дозволяється ввозити їх вагою до 20 кг Правила щодо ваги не розповсюджуються на тих, хто прибуває з Ісландії і з Фарерських островів.

Решта ж продуктів тваринного походження, таких як мед, живі устриці, живі мідії і, наприклад, слимаки, громадянам дозволяється ввозити вагою до 2 кг.

Ці правила не розповсюджуватимуться на продукти тваринного походження, які перевозяться між 27 країнами - членами ЄС або ввозяться з Андорри, Ліхтенштейну, Норвегії, Сан-Марино і Швейцарії.