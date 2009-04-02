У Міжнародному виставковому центрі (Київ, Броварський пр-т, 15, 3-й павільйон) 8-11 квітня 2009 року відбудеться IX Міжнародна спеціалізована виставка «Всесвіт краси та здоров’я – 2009».

У ході виставки передбачена презентація сучасних методів, технологій та засобів підтримки природної краси, здоров’я й фізичної активності людини. Передбачається, що участь у заході візьмуть представники всесвітньо відомих фірм та спеціалізованих центрів, які запропонують у своїх експозиціях найрізноманітнішу продукцію з Італії, Ізраїлю, Німеччини, Росії, Туреччини, Франції, України та інших країн.

В експозиціях планується репрезентувати професійну косметику для догляду за волоссям, інструменти та препарати для салонів краси і перукарень; матеріали, інструменти та технології для манікюру, дизайну і моделювання нігтів, педикюру; обладнання, технології, аксесуари для тату, пірсингу; косметологію та косметику для догляду за шкірою і тілом; лікувальну косметику, засоби та предмети особистої гігієни; декоративну косметику та парфумерію; солярії, спеціальні засоби для загару; косметику SPA; програми омолодження; біоактивні та харчові добавки, засоби збалансованого та дієтичного харчування, препарати для корекції фігури.

Вхід на виставку платний.