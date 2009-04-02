Віслюки потраплять до музею

4 квітня в Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим планується відкрити музей віслюків. Він стане першим в автономії.

Виставку створять на території ферми «Диво-віслючок» у селі Залісне (Бахчисарайського р-ну).

За словами директора ферми Івана ПОМОГАЛОВА, як експонати в музеї будуть представлені підкови, вози, інформаційний матеріал про історію віслюків у Криму, казки, героями яких були ці тварини, а також подарунки, які дарували фермі її відвідувачі.

«Усе це ми виставимо просто неба. Через кризу ми не змогли підготувати приміщення», - повідомив І.ПОМОГАЛОВ.

А вже в травні планується перенести експонати в приміщення.

Ферма «Диво-віслючок» - перша віслюча ферма в Криму. Сьогодні там утримується більше 50 віслюків. У 2008 році в селі Залісне встановили перший в Україні пам`ятник віслюку.