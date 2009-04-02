«Караван» скоро відкриється у Львові

Група «Караван» планує у 2010 році відкрити продуктовий гіпермаркет "Караван" у Львові. Про це повідомив директор департаменту розвитку ООО «Караван» Олександр МАКАРЕНКО сьогодні під час конференції «Ритейл в Україні 2009: Save Our Sales», організований консалтинговою компанією Colliers International.

За його словами, торгова площа залу складає 8,5 тис. кв. м. Гіпермаркет буде розташований на орендованих компанією площах.

Директор департаменту розвитку компанії додав, що на сьогодні середня частка недопостачання від постачальників складає 20-40%, в результаті чого виникла нестача товарів у гіпермаркетах в обсязі 2-4% від всього асортименту.

А.МАКАРЕНКО повідомив, що компанія активно розширює асортимент китайських виробників продовольчих та непродовольчих товарів. На сьогодні обіг імпортних товарів, яким займається самостійно "Караван", складає близько 5%.

Також А.МАКАРЕНКО повідомив, що компанія виробляє три власні торгові марки (ВТМ), з них дві у продовольчому і одну у непродовольчому сегменті. Доля ВТМ у мережі складає 2%. У цьому році планується виробити ще 40 товарів під ВТМ.

Довідка. ВАТ «Караван», яке входить у диверсифіковану групу компаній «Караван», – керуюча компанія мережі гіпер- та супермаркетів роздрібної продовольчої мережі “Караван” в Україні. Станом на квітень п.р. в управлінні мережі знаходиться шість діючих продовольчих гіпермаркетів, три будівельні гіпермаркети, один меблевий гіпермаркет у Києві, Харкові, Чернівцях, Дніпропетровську, Житомирі, Черкасах та Рівному.