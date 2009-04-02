АМК "спіймав на гарячому" “Сільпо-48”
23:03, 02 квітня 2009Права споживачів
2 0
Казали, що в них дешевше...
Тернопільське обласне відділення Антимонопольного комітету України порушило справу за ознаками недобросовісної конкуренції ТОВ “Сільпо-48”.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі обласного відділення АМК, працівники відділення виявили факт розповсюдження компанією неправдивої інформації шляхом розміщення на білбордах рекламного оголошення “Ми перевіряємо 30 000 цін конкурентів щонеділі, тому у нас дешевше”.
Разом з тим, як з`ясували працівники АМК після аналізу прайс-листів, в інших супермаркетах на окремі товари ціни навіть нижче, ніж у зазначеній торговій мережі.
Проводиться розслідування у вказаній справі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter