АМК "спіймав на гарячому" “Сільпо-48”

Тернопільське обласне відділення Антимонопольного комітету України порушило справу за ознаками недобросовісної конкуренції ТОВ “Сільпо-48”.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі обласного відділення АМК, працівники відділення виявили факт розповсюдження компанією неправдивої інформації шляхом розміщення на білбордах рекламного оголошення “Ми перевіряємо 30 000 цін конкурентів щонеділі, тому у нас дешевше”.

Разом з тим, як з`ясували працівники АМК після аналізу прайс-листів, в інших супермаркетах на окремі товари ціни навіть нижче, ніж у зазначеній торговій мережі.

Проводиться розслідування у вказаній справі.