ВР "вистрілила" у горілчану галузь

Підвищивши ставки акцизного збору на ряд алкогольних виробів, Верховна Рада «вистрілила» в горілчану галузь і дала «зелене світло» самогоноварінню.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Групи компаній «Союз-Віктан», про це заявив генеральний директор підприємства Андрій ОХЛОПКОВ.

«Сьогодні в стінах парламенту прозвучав контрольний постріл. Можна починати прощатися з українською горілчаною галуззю», - додав він.

За словами А.ОХЛОПКОВА, підвищення акцизного збору до передбаченого прийнятим законом рівня не вирішить проблем з наповненням бюджету, тому що дорогу горілку просто перестануть купувати.

«Це означає, що легальне виробництво знизиться в рази, почне активно розвиватися нелегальний ринок, процвітатиме самогоноваріння – відповідно, надходження до бюджету також знизяться в рази. Замість того, щоб підтримати внутрішнього виробника, уряд в псевдоспробі наповнити бюджет не тільки ставить на коліна горілчаників, але і зупиняє суміжні галузі – спиртну, скляну і т.п.!», - відзначив він.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 31 березня прийняла в цілому Закон України ”Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору”.

Цим документом, зокрема, підвищуються ставки акцизного збору на горілчані напої, ряд вин, спирт. Ця норма не стосується натуральних марочних вин, вермутів і спирту, який використовується у виготовленні лікарських препаратів.

Крім того, законом передбачено з 1 листопада 2009 року підвищити ставки на важкі дистиляти на 50% (з 20, 30, 35, 45 євро до 30, 45, 50, 65 євро за 1000 кг), ввести щорічну індексацію ставок акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої залежно від індексу споживчих цін.

Законом вводиться єдиний прозорий підхід до оподаткування алкогольних напоїв залежно від змісту спирту.