Восени гривня зміцниться до 7,5-7,7 грн./дол. - експерт

Восени курс національної валюти може зміцнитися до рівня 7,5-7,7 грн./долл. і без підтримки Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Таку думку висловив радник голови правління «Укргазбанку» Олександр ОХРІМЕНКО.

Він також зазначив, що рішення Верховної Ради про проведення президентських виборів 25 жовтня 2009 року ніяк не вплине на валютний ринок.

У той же час, за словами О.ОХРІМЕНКО, на курсову динаміку можуть вплинути різного роду конфліктні моменти, які, ймовірно, виникатимуть у ході виборчого процесу. Якщо ж все проходитиме «гладко», то, на його думку, до осені курс гривні може зміцнитися до рівня 7,5-7,7 грн./дол.

«На валютний ринок більше впливають політичні катаклізми. Наприклад, те, як реагуватиме Конституційний суд або Центрвиборчком. Якщо це все проходитиме плавно, тобто не буде якихось ексцесів із залученням силових структур, демонстрацій і так далі, то ця інформація про вибори і сьогоднішня ситуація на валютному ринку можуть зумовити плавне зміцнення гривні десь до рівня 7,5-7,7 грн./дол., і десь із таким курсом ми увійдемо до осені», - зазначив А.ОХРІМЕНКО.

Банкір вважає, що таке зміцнення курсу національної валюти можливе і без підтримки МВФ.

«Транш МВФ тут абсолютно ніякого значення не має. Це політичний чинник. Навіть якщо траншу МВФ не буде. Просто всі забувають про маленький нюанс: у населення на руках 60 млрд. грн. У порівнянні з цим транш МВФ – дуже маленька сума грошей... Зверніть увагу, яка у нас колосальна тіньова економіка - приблизно 60 млрд. грн. вилучили з банківського сектора. Якщо ці 60 млрд. грн. повернути в банківський сектор, то навіщо потрібен транш МВФ», - говорить А.ОХРІМЕНКО.

Довідка. 1 квітня Верховна Рада призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року.

За відповідну постанову проголосували 401 народний депутат з 422, зареєстрованих у сесійній залі. «За» проголосували 174 депутати від Партії регіонів, 155 – від БЮТ, 26 – від НУ-НС, 27 – від КПУ, 19 – від Блоку Литвина.

Постанова вступає в дію з моменту публікації.