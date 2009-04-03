АМК оштрафував виробника косметичної солі

Херсонське територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало на 4 тис. грн. ЧП «Гармонія» (м. Каховка, Херсонської обл.) за введення в оману споживачів і недобросовісну конкуренцію на ринке косметичних товарів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Херсонського тервідділення АМК.

Підприємство, яке є виробником косметичної солі для ван, вказувало на етикетці своєї продукції неправдиві дані. Так, на етикетці продукту «Натуральна сіль Чорного моря» виробник повідомив про лікувальні здібності солі, тоді як реальний вміст морської солі у даному продукті було незначним.

«Така інформація вводить в оману споживачів, оскільки вони не отримують того лікувального ефекту і споживчих властивостей, на які сподіваються, купуючи цю сіль», – говориться у повідомленні АМК.