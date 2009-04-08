Громада обговорить нову редакцію Правил забудови Києва

21 квітня Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА проведе громадське обговорення проекту нової редакції Правил забудови Києва.

Згідно з оприлюдненим оголошенням, текст якого є у розпорядженні агентства УНІАН, засідання відбудеться о 10.00 в актовій залі зазначеного управління (вул. Хрещатик, 32, другий поверх).

До участі в обговоренні запрошуються представники районних адміністрацій столиці, депутати районних рад та Київради, громадські організації, представники професійної громадськості та інші особи.

Громадським організаціям і фізичним особам для участі в обговоренні необхідно до 20 квітня включно подати заяву на ім’я в.о. начальника Головархітектури Сергія БРОНЕВИЦЬКОГО з обов’язковим зазначенням у ній прізвищ представників громадськості.

З матеріалами проекту нової редакції Правил забудови столиці можна ознайомитись на сайті КМДА на сторінці ГУ містобудування, архітектури та дизайну.