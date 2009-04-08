Україна хоче стимулювати виробництво дитячого харчування

Міністерство аграрної політики України (МінАП) ініціює розробку програми розвитку дитячого харчування до 2020 року. Про це повідомив заступник міністра аграрної політики України Іван ДЕМЧАК.

«Ми хочемо, щоб уряд прийняв концепцію цієї програми і щоб вона була прийнята», – сказав І.ДЕМЧАК. За його словами, в програмі мають бути передбачені розрахунки потреби і обсягів виробництва дитячого харчування в Україні, пільгові умови роботи підприємств з виробництва дитячого харчування, а також механізми залучення інвестицій як усередині країни, так і за кордоном, адаптація українського законодавства щодо дитячого харчування до законодавства європейських країн.

Крім того, на думку І.ДЕМЧАКА, необхідно внести зміни до Закону України «Про дитяче харчування». «Зараз нам потрібні зміни до Закону «Про дитяче харчування», щоб зняти деякі неточності. І ми хочемо, щоб це було зроблено терміново. А програму хочемо розробити до кінця цього року», – сказав співбесідник агентства.

На думку І.ДЕМЧАКА, щоб сприяти розвитку виробництва дитячого харчування в Україні, необхідно внести ряд змін до законодавства і зрівняти в правах вітчизняних виробників з імпортерами. «У нас є обмеження торгової надбавки на нашу продукцію, а на іноземну – ні. Торгівля вважає за краще продавати імпортну, оскільки там необмежена надбавка. Треба зняти ці надбавки», – вважає І.ДЕМЧАК.

За його словами, на сьогоднішній день обсяг ринку дитячого харчування близько 1,5 млн. тонн. При цьому близько 85% дитячого харчування – імпортна продукція, решта 15% – продукція вітчизняного виробництва. В Україні виробляють в основному рідкі молочні продукти, пастоподібні продукти і частково соки, при цьому практично не виробляють м`ясні та рибні консерви для дитячого харчування. Натомість надходить імпортне дитяче харчування.

І.ДЕМЧАК наголосив на важливості розвитку цього напряму, зазначивши, що сировинна база для цього є.

Фахівці оцінюють обсяг ринку дитячого харчування в Україні в 60-70 млн. дол. на рік.