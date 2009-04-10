Залізниця збільшила кількість потягів на свята

13:00, 10 квітня 2009
Права споживачів
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"Укрзалізниця" запровадила 33 додаткові потяги

Залізниці України продовжують призначати додаткові потяги на найпопулярніші напрями до Великодня і травневих свят.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», станом на 9 квітня до розкладу додатково включено 33 потяги.

Зокрема, Львівська залізниця і Південна залізниця призначили по 5 потягів, Південно-західна залізниця – 8 потягів, Придніпровська – 7 потягів, Одеська і Донецька залізниці – по 4 потяги.

Крім того, 9 потягів (два з них транзитні) призначили російські залізниці.

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