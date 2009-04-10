У Великобританії покупців змусять економити пакети

Британський уряд розпочав загальнонаціональну кампанію за повторне використання магазинних пакетів. Мета цієї кампанії - "привчити" покупців і продавців до необхідності максимального використання пластикових пакетів з тим, щоб скоротити їх випуск і, разом з тим, забруднення навколишнього середовища, спричинене ними, а також пов`язані з виробництвом пакетів витрати.

Сьогодні, згідно з офіційними даними, середньостатистичний британський покупець використовує на рік більше 160 нових пакетів. Протягом же всього свого життя він може придбати близько 13 тис. пластикових пакетів.

Як повідомлялося, минулого року прем`єр-міністр Великобританії Гордон БРАУН попередив власників торгових мереж країни про необхідність ввести обмеження на використання пластикових пакетів. Відносно супермаркетів, не охочих цього робити, прем`єр пообіцяв примусові заходи з боку уряду.