В Криму кількість туристів скоротилася на третину

Кількість людей, що відпочили у Криму з початку року, станом на сьогодні, скоротилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 29% - до 149,8 тис. осіб.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму.

Кількість відпочивальників розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва.

За даними виконавчих комітетів і районних державних адміністрацій курортних регіонів Криму, станом на 10 квітня, організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах автономії відпочили 67,3 тис. осіб. Це на 21,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на сьогодні, в автономії працює 123 санаторно-курортних і туристичних підприємства, вони заповнені на 44,6%. У 2008 році у цей час у Криму працювало на 11 курортних установ більше, коефіцієнт заповнюваності становив 44%.