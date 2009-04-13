У школах потрібно заборонити продаж нездорової їжі

Головний дитячий дієтолог Києва Валентина МІСНИК вважає, що в Україні потрібно заборонити продаж у школах нездорової “недитячої” їжі.

Вона зазначила, що правильна організація харчування підлітків має не менш важливе значення, ніж харчування малюків. “Ви подивіться, чим харчуються наші школярі? Тим, що не відноситься до продуктів дитячого харчування і негативно впливає на стан здоров’я дітей. Це і ожиріння, яке ми бачимо у дітей, і зниження можливостей до фізичних навантажень, про яке зараз багато говорять. І шкільні буфети торгуються тими ж самими нездоровими продуктами харчування”, - каже дієтолог.

За її словами, у країнах ЄС з 2008 року реалізовується програма захисту здоров’я дітей-підлітків. “Я думаю, ми маємо долучитися до цієї програми і розв’язувати проблеми харчування підлітків з тим, щоб заборонити у школах продаж тих продуктів, які не належать до продуктів дитячого харчування”, - сказала вона.

Крім того, В.МІСНИК додала, що у нас продукти для дітей раннього віку мають спеціальне маркування, а для старших вікових груп такого маркування немає. Проте США ввели спеціальне маркування продуктів для дітей. “Я думаю, є сенс і нам ввести таке маркування, оскільки це дасть можливість і дітям, і їхнім батькам знати, які продукти варто купувати”, - додала фахівець.