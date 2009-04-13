Виставки і заходи, присвячені Великодню

У Луцьку відкрилася виставка "Пасхальний сувенір", на якій представлено майже 400 унікальних сувенірних пасхальних яєць, а також Великодніх листівок та композицій. Виставка сформована з колекцій митрополита Луцького і Волинського Ніфонта, архієпископа Рівненського та Острозького Варфоломія і фондів Музею волинської ікони, де вона й діє.

Експонати різноманітні за матеріалами, виготовленням та тематикою зображення. Проте, високими художніми якостями вирізняються дерев`яні яйця, виконані у техніці лакової мініатюри з зображеннями Ісуса Христа, Богородиці, Воскресіння Христового, святих, храмів. Також, представлені пасхальні яйця з порцеляни, фаянсу. Композиції "Тайна вечеря", виготовлені з перламутру, та пасхальні яйця з напівкоштовного каміння і мінералів, привезені з Єрусалима, вирізняються урочистістю і вишуканістю.

Виставка діятиме протягом декількох тижнів.

В Івано-Франківському художньому музеї урочисто відкрито виставку вишивки «Христове Воскресіння». На виставці представлені вишивані картини, чимало з яких на сакральну тематику, а також пейзажі, квіти, сюжетні композиції, рушники.

Як зазначила мистецтвознавець Наталія ДОСКАЛЮК, «справді, це вражаюче філігранна робота, дрібним хрестиком відтворено видатні твори мистецтва, біблійні сюжети».

Виставка художньої вишивки «Христове Воскресіння» триватиме місяць.