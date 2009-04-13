У Калінінграді відзначили День оселедця

У Калінінграді (Російська Федерація) минулої суботи вже четвертий рік поспіль народними гуляннями відзначили свято популярної серед споживачів риби – оселедця, повідомляє РИА Новости.

На честь улюбленої у народі риби городяни приготували велетенського “оселедця під шубою”, який має усі шанси потрапити до Книги рекордів Гінесса.

День оселедця у Калінінграді був запроваджений у 2006 році співробітниками Музею Світового океану, тому традиційно проводиться саме на базі цього закладу. Чітко визначеної дати його проведення немає – День оселедця припадає на другу суботу квітня.

У ході свята на території музею працювали концертні майданчики, у масових гуляннях були задіяні усі музейні судна і корпуси закладу. Для гостей і учасників гулянь працював великий рибний базар, проводилися конкурси на кращу рибальську байку, анекдот і пісню.