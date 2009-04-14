Податківці займуться контролем інтернет-торгівлі

Податківці мають намір запровадити контроль у сфері Інтернет-торгівлі. Про це повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації України (ДПА України).

«Контроль за оборотом матеріальних засобів поза банківськими операціями – пріоритетне завдання для контролюючих органів України, оскільки рівень тіньової економіки вже стає небезпечним для держави», - наголошується в повідомленні.

Податківці привели дані рейтингів сайту Bigmir.net, згідно з яким тільки на початку поточного року в Україні нараховувалося 3168 інтернет-магазинів, що приблизно в 3-6 разів більше, ніж кілька років тому. Разом з тим, за неофіційною інформацією, кількість віртуальних торгових місць складає близько 10 тис., відзначають в ДПА.

"І сьогодні інтернет-продажі стали конкурентоздатним суперником традиційному "оффлайновому" бізнесу", - сказано в повідомленні.

Масовим явищем стала відсутність переміщення засобів на банківських рахунках цих підприємств упродовж декількох років, що свідчить про тіньові операції. «Невідповідність економічних тенденцій і статистичних показників даним податкової звітності платників податків свідчать про спробу суб`єктів підприємництва, які працюють у сфері роздрібної торгівлі і послуг, занижувати об`єми реалізації – не оприбутковувати наявну виручку і порушувати правила використання реєстраторів касових операцій», - підкреслили в ДПА.

Крім того, податківці звернуть пильну увагу на ринок продтоварів. “Аналіз тенденцій споживчого ринку показує, що зростання обороту роздрібної торгівлі на 4,7 млрд. грн. відбулося, у першу чергу, за рахунок переорієнтації споживача на продукти харчування. Проте збільшення ресурсу (виробництва) харчових продуктів вітчизняного виробництва на 1,5 млрд. грн. (січень-лютий 2009 р.), імпортованих продуктів харчування – на 0,8 млрд. грн., споживчих цін на харчовому ринку – на 15-26% адекватно не відобразилося на декларуванні доходів суб`єктами роздрібного ринку продовольчих товарів”, йдеться у повідомленні.

Питання контролю за сферами діяльності, де переважно використовуються готівкові грошові розрахунки і є ризики невідображення доходів, стає одним з першочергових.

Тільки з початку року податковими органами Дніпропетровської обл. проведено 976 перевірок контролю за здійсненням розрахункових операцій і 50 документальних інспекцій. Порушення виявлені у ході усіх перевірок. Аналогічна ситуація в інших областях, переконані в ДПА.