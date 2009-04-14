В Україні погіршилася ситуація з дотримання прав людини

Про погіршення ситуації з дотримання прав людини у 2009 році у порівнянні з 2008 р. свідчать відповіді на пряме запитання про те, яким чином змінилася ситуація з дотриманням прав, і безпосередні оцінки дотримання кожного виду прав, відзначають у Центрі Разумкова. Середні оцінки за 5-бальною шкалою щодо кожного виду прав виявилися нижчими, ніж минулого року.

Серед окремих прав, як і в попередні роки, найнижче громадянами оцінюється дотримання соціальних прав (на працю та справедливу винагороду, на охорону здоров’я, на соціальне забезпечення, на соціальну та медичну допомогу) та права, пов’язані зі здійсненням правосуддя (права на справедливий, відкритий і незалежний суд, на захист порушених прав, презумпція невинності у кримінальному праві). Середня оцінка дотримання цих прав склала менше трьох балів за 5-бальною шкалою. Крім того, менше ніж на три бали громадяни оцінили дотримання права вільно обирати та бути обраним до представницьких органів влади, здійснювати контроль за діями влади, а також права на захист дітей та підлітків.

Вказані права, на думку респондентів, дотримуються в цілому на 59,2% (2,96 бала, в 2008 р. – 3,17 бала).

Значно зросло, у порівнянні з 2008 р., число громадян, які джерелом істотних порушень називають центральні органи влади або їх представників. Так, порівняно з минулим роком, число тих, хто вважає джерелом істотного порушення прав людини Президента України, зросло з 29% до 54,5%; прем’єр-міністра – з 16% до 37,3%; уряд – з 22,7% до 36%; Верховну Раду – з 28,9% до 37%; народних депутатів – з 44,9% до 49,2%. Разом з тим, найчастіше респонденти вказували саме на Президента України (28,7%).

Водночас скоротилося число тих, хто вважає джерелом істотного порушення прав людини місцеву владу (з 40,4% до 28,2%), міліцію (з 45,4% до 35%) та кримінальні структури (з 52,4% до 41%).

Допомоги у захисті своїх прав громадяни очікують у першу чергу від суду, юристів, Президента України та міліції. Проте діяльність цих структур у сфері забезпечення своїх прав респонденти оцінюють невисоко.

Загальні оцінки правозахисної діяльності всіх структур помітно знизилися, порівняно з минулим роком, і є нижчими за 3 бали за 5-бальною шкалою, за виключенням міжнародних організацій, діяльність яких респонденти оцінили на 3,05 бала (що, тим не менше, нижче, ніж торік).