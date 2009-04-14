Україна імпортувала понад 90 тис. тонн м'яса

Україна з початку року імпортувала понад 90 тис. тонн м`яса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК.

“Це дуже великі обсяги”, - сказав Ю.МЕЛЬНИК. За його словами, якщо імпорт м`яса продовжуватиметься такими темпами, він перевищить прогнозний показник балансу на поточний рік. За словами Ю.МЕЛЬНИКА, сьогодні існує велика проблема у тому, що під виглядом м`яса завозиться велика кількість низькосортної сировини. Він пояснив, що не врегульовані вимоги щодо якості продукції, яка виробляється з такої сировини.

Ю.МЕЛЬНИК повідомив, що міністерство готує, і найближчим часом має намір прийняти специфікації щодо виробництва продукції тваринного походження.