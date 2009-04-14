Генпрокуратура перевірить процес імпортування м’ясопродуктів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення Генеральній прокуратурі здійснити перевірку процесу імпортування в Україну м’ясопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Яготині на Київщині під час виступу на нараді з питань фінансового стану підприємств АПК та щодо ситуації у тваринництві.

В.ЮЩЕНКО піддав критиці ситуацію із ввезенням до України дешевого м’яса. Він висловив сумнів, що м’ясо за 80 центів може потрапляти на територію України без митних порушень. «Очевидно, по накладних це не м’ясо», - припустив Президент.

Він попросив Генпрокуратуру перевірити весь ланцюжок завезення на територію України імпортного м’яса.

При цьому Президент підкреслив, що взагалі вся політика уряду, як нинішнього, так і попереднього, стосовно підтримки вітчизняного м’ясовиробника є непродуманою. За словами Президента, чим більше імпорт м’яса, тим менше поголів’я худоби в Україні. Він підкреслив, що необхідно підтримувати не закордонного товаровиробника, а вітчизняного, надавати йому преференції та пільги.

«Парадокс, ми в цьому році мали найбільший врожай фуражного зерна і найменшу кількість поголів’я», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він назвав трагедією темпи зростання імпорту м’яса в Україну, зауваживши, що якщо ця тенденція збережеться, то українському м’ясовиробництву загрожуватиме зникнення.

«Імпортувати м’ясо до України – це все одно, що в Росію імпортувати нафту та газ, а в Колумбію – каву», - сказав Президент, додавши, що уряд Південної Кореї відправили у відставку, коли він прийняв необгрунтоване рішення, яке призвело до різкого збільшення імпорту м’яса в країну.