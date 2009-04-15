Дітей у літніх таборах годуватимуть на 30 грн./день

Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності постановою, що набуде чинності 17 квітня 2009 р., затвердив граничні норми витрат на оздоровлення дітей застрахованих сімей за рахунок фонду на 2009 рік.

Згідно документу, обсяг фінансування харчування дітей в оздоровчих закладах (у частині вартості набору продуктів харчування) затверджено на максимальному рівні 30 грн. на один людино-день. Фінансування лікування та культурного обслуговування дітей у цих закладах визначено на рівні не більше 3 грн. на один людино-день з розрахунку на оздоровчу зміну.