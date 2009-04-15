Після кризи преміальний сегмент почне знову рости

Не зважаючи на те, що у період кризи преміальний сегмент ринку пива втратив свої позиції, з початком стабілізації економіки, ймовірно, він відновить своє зростання. Таку думку висловив бренд-менеджер компанії «Оболонь» Роман Степановській.

Він відзначив, що останніми роками продажі преміального пива росли разом з поліпшенням добробуту населення. Існуюча кризова ситуація дещо змінила тенденцію – зростання преміума припинилося, а саме преміальне пиво дещо втратило завойовані позиції на користь дешевших пропозицій.

Не дивлячись на таку динаміку, преміальний сегмент як і раніше є одним з найбільш перспективних і цікавих для виробників пива. Якщо порівнювати з вже сталими ринками країн Західної Європи, де преміальне пиво займає близько 30%, в Україні воно тільки перейшло рубіж в 10-11% ринку.

Він зазначив, що у даний час компанія «Оболонь» представлена в преміум-сегменті ТМ Magnat і ТМ hike. «Не дивлячись на кризові явища, ми продовжуватимемо розвиток наших преміальних брендів. Пиво Magnat представлене на ринку літом 2008 року, але ребрендинг вже приніс свої плоди: продажі виросли більш ніж в 1,5 разу. Бренд знайшов своїх цінителів, кількість яких, я упевнений, буде постійне рости», - відзначив Роман Степановській.