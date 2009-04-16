В Україні медицина щодня “вбиває” 6-7 громадян

За підрахунками експертів Всесвітньої організації охорони здоров`я, в Україні щодня через лікарські помилки помирають шість-сім хворих, повідомляє газета “Факти та коментарі”.

Інвалідами з тієї ж причини стає удвічі більше людей. Коментуючи цю страшну статистику, колишній міністр охорони здоров`я Микола ПОЛІЩУК відзначив, що до таких наслідків приводить погана підготовка медиків у нашій країні. Але, на думку колишнього міністра, цифри ВООЗ значно менші за реальну статистику. "Насправді через лікарські помилки щодня помирає не менше дев`яти чоловік", - додав М.ПОЛІЩУК.

Колишній міністр вважає, що для того, аби медики не прикривали один одного, необхідно прийняти закон "Про лікарське самоуправління" і таким чином контролювати лікарські помилки.