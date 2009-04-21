JAFFA вивела на ринок новий напій

У квітні цього року JAFFA виведе на ринок новий напій. Новинка під торговою маркою JAFFA SPRING стане першим 100% натуральним фруктовим газованим напоєм в Україні в категорії CSD (Carbonated Soft Drinks – газовані напої). Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

На думку маркетинг-директора компанії «Вітмарк-Україна» Дениса БАРЛЯЄВА, не зважаючи на добре розвинену категорію газованих напоїв, новий продукт є інновацією. «Вперше в Україні газований напій виробляють без консервантів і штучних барвників. У JAFFA SPRING це стало можливим завдяки новій асептичній технології виробництва напоїв з газацією. Крім того, у складі напою – 10% натурального соку. Додаткову споживчу цінність напою додають екстракти корисних трав, які також входять до складу новинки», - сказав він.

Лінійка складається з 4 найбільш популярних фруктових смаків: яблуко-ехінацея, гранат-женьшень, лимон-м`ята, апельсин-лимонграсс. Jaffa Spring представлена у різних форматах ПЕТ-упаковки - як для споживання «на ходу» (0,5 л), так і для домашнього споживання (1,5л).

Довідка УНІАН. Компанія "Вітмарк-Україна" - один з найбільших українських виробників соків, нектарів, соковмісних напоїв, дитячого харчування, напівфабрикатів (ТМ «Jaffa», «Jaffa Ice Tea», «Одеський консервний завод дитячого харчування», «Соковіта», «Чудочадо», «Aquarte»). Рік заснування – 1994. Частка компанії на ринку СВН - 20%. Обіг компанії в 2008 році склав 749 млн. грн.