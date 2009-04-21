Китайці почали виробляти комп'ютерні клавіатури з бамбука

Китайські виробники комп`ютерів почали виробництво клавіатури з бамбука, а в червні представлять на ринку бамбукові мишки і USB-носії. Про це повідомляє РІА Новості з посиланням на газету "Чайна дейли".

Електронна "начинка" апарату залишилася тою самою, але деталі, панель та клавіші зроблені з бамбука. На розробку новинки у інженерів піднебесної пішли три роки. Головна проблема полягала в тому, що ламкий бамбук не витримував постійної фізичної дії при друці. Як було вирішено це завдання, китайці тримають у секреті, проте відомо, що бамбукова клавіатура по запасу міцності не поступається своїм "пластиковим побратимам". Зокрема, "краш-тест" показав, що клавіатура не ламається при падінні із столу.

Бамбукові комп`ютерні аксесуари виробляться з відходів: на їх виготовлення йдуть залишки бамбукових панелей, з яких роблять паркет. Тому виробники новинки позиціонують її як "екологічно чистий продукт". Основна перевага нової клавіатури для користувачів полягає в тому, що вона не накопичує статичну електрику, а структура бамбукової деревини дозволяє абсорбувати частину випромінювання від монітора.