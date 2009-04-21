Економічне благополуччя призводить до збільшення ваги

Близько половини жителів Естонії (56% чоловіків і 45% жінок) страждає від надмірної ваги, їх частка почала збільшуватися приблизно з 2000 року, коли естонська економіка увійшла в період швидкого зростання. Про це свідчать останні дані Національного інституту розвитку здоров`я (TAI), повідомляє РІА Новості з посиланням на газету Postimees.

"Дослідження TAI показують, що можна говорити про справжню епідемію зайвої ваги. Це добре видно в динаміці. Так за останні десять років кількість жінок з надмірною вагою збільшилася з 38% до 45%, а чоловіків з 43% до 56%", - сказала співробітник інституту Май Масер.

Учені виходили з того, що у володарів зайвої ваги індекс маси тіла перевищує 25 кілограмів на квадратний метр. Показники у межах 25-29,9 свідчать про надмірну вагу, а починаючи з 30 - про ожиріння. Щоб дізнатися індекс маси тіла, потрібно вагу тіла (в кілограмах) розділити на показник росту (у метрах) в квадраті.