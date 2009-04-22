На свята в Києві згоріло 1,3 га лісопаркових зон

У святкові дні пожежно-рятувальні підрозділи столиці здійснили 33 виїзди на гасіння пожеж та ліквідацію аварій, з яких 9 разів рятувальники виїжджали на гасіння трав’яного настилу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в місті Києві.

Загалом у Києві за три дні згоріло 12 тис. 260 квадратних метрів трав’яного настилу, що у 2 рази більше, ніж початку квітня. Найбільше випадків займання трави зафіксовано у Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

За підрахунками, з початку весняного періоду загальна площа пошкодженої вогнем території лісопаркових зон склала близько 19 тис. квадратних метрів.

Основною причиною таких випадків є необережне поводження з вогнем відпочиваючих та нехтування ними елементарних правил пожежної безпеки, констатували в ГУ МНС.