У Києві можуть відключити гарячу воду

Більша частина столиці найближчими днями може залишитись без гарячої води.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби АК "Київенерго", що посилається на слова комерційного директора компанії Сергія ЧЕХА.

«Опалювальний сезон скінчився, але через неврегульованість тарифних питань, проблеми досі залишилися невирішеними. Сьогодні «Київтрансгаз» попередив АК «Київенерго» про зниження тиску газу для ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, - а це подача гарячої води більший частині столиці», - заявив С.ЧЕХ.

За інформацією «Київенерго», 21 квітня через борг компанії перед ДК «Газ України» у розмірі 473 млн. грн. була відключена від газопостачання районна котельна «Дніпроводська». Оскільки подача газу до котельні була припинена, обладнання автоматично відключило котел, що працював. Без гарячого водопостачання залишилися 29 житлових будинків та 8 відомчих споруд Оболонського району по вулицям Дніпроводська, 8 Березня, Джерельна, провул. Джерельний. Школа та дитсадок, які обслуговуються котельною Дніпроводська, окрім гарячого водопостачання залишились також без опалення.

Компанія нагадує, що об’єкти соціальної сфери мають бути забезпечені теплом, незважаючи на закінчення опалювального сезону, доки керівники цих закладів не звернуться із відповідною заявою про припинення опалення.

Головною причиною ситуації, що склалася, є значний розрив між затратами «Київенерго» на виробництво тепла і гарячої води та затвердженими міською владою тарифами. Через значну заборгованість міського бюджету енергокомпанія не може сплатити 473 млн. грн. газопостачальникам, зазначають в «Київенерго».

В компанії нагадують, що 3 листопада минулого року через відсутність лімітів газу Київоблгаз вже припиняв газопостачання РК «Дніпроводська». Тоді після зупинки котельні протягом доби 27 житлових будинків, середня школа та дошкільний дитячий заклад залишилися не тільки без гарячого водопостачання, але й без центрального опалення.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня ц.р. фінансовий директор «Київенерго» Михайло УТКІН повідомив, що КМДА перерахувала АК «Київенерго» частину боргу - 900 млн. грн. із загального обсягу заборгованості, що на початок року становила 1 млрд. 514 млн. грн. За його інформацією, отримані кошти компанія перерахує ДК «Газ України» як оплату заборгованості за газ, використаний під час поточного опалювального періоду.

Кредит у розмірі 900 млн. грн. для погашення заборгованостей перед АК “Київенерго” надали столиці банки «Хрещатик» та «Альфа-Банк».