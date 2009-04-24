У Черкасах запровадять європейську систему збору сміття

З 1 травня у Черкасах запровадять нову систему вивезення сміття з приватного сектору.

Замість укладання договорів зі спецпідприємствами за усередненою ціною 20 грн. на місяць, мешканцям таких мікрорайонів запропонують купувати спеціальні марковані пакети місткістю 15 кг за ціною майже 2 грн./пакет і складати сміття у визначених місцях. Забиратимуть побутові відходи у маркованих пакетах бригади КП “Черкаська служба чистоти”. Про це інформує міський сайт Черкаської міськради.

“У нашому місті досі в принципі не існувало системи вивезення сміття із приватного сектору, кожен виносив побутові відходи, куди тільки міг, – зазначив заступник міського голови Андрій ДЗЮБА. – Тепер ми надамо можливість жителям викидати сміття цивілізовано. У будь-якому магазині, у комітетах самоорганізації населення, у водія автомобіля КП «Черкаська служба чистоти» можна буде придбати спеціальний маркований поліетиленовий пакет, в який жителі приватних домоволодінь і збиратимуть сміття. А потім виставлятимуть ці мішки на спеціально відведені місця біля проїжджої частини дороги, звідки пакети забиратиме комунальне підприємство «Черкаська служба чистоти». Графік руху автомобілів знатиме кожен”.

За словами А.ДЗЮБИ, одного такого пакета сім`ї має вистачити на тиждень. Таким чином, розраховують у мерії, матеріально мешканці приватного сектору мають навіть виграти, оскільки на сьогодні одна родина сплачує за послуги з вивезення сміття за угодою не менше 20 грн. на місяць. А віддаючи гроші тільки за мішки, кожна родина платитиме лише за ту кількість сміття, яку дійсно викидає, а не середню ціну, визначену угодою.

Повністю упорядкувати новий процес сміттєзбору і вирішити проблему його утилізації у місті планують протягом травня-червня. Для пільгових категорій населення обіцяють передбачити нижки 25-50%. Крім того, буде розроблено пам’ятки для мешканців приватного сектору, в яких для кожного конкретного двору буде розписано час, день і місце збору сміття комунальним підприємством. На пакетах буде вказано номери телефонів, за якими споживачі послуги можуть звернутись з метою вивезення будівельного або негабаритного сміття (меблі, двері тощо), і за окрему плату вивезти це сміття.

«Варто зазначити, що КП «Черкаська служба чистоти» забиратиме тільки марковані пакети зі сміттям. А за недобросовісними власниками приватних домоволодінь, які виставлятимуть сміття у звичайних мішках чи виноситимуть його на чужу територію, слідкуватиме муніципальна інспекція і накладатиме штрафи”, – наголошує Андрій Дзюба.

За даними міськради, подібна система обслуговування приватного сектору добре зарекомендувала себе у Запоріжжі, де діє вже близько півроку. За таким же принципом збору сміття живуть США та Європа.