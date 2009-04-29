"Дженерал Моторз" ліквідує "Понтіак"

Глобальна скрута дедалі сильніше “стискає горлянку” американських автовиробників. Компанія "Дженерал Моторз" оголосила, що ліквідує марку "Понтіак" до кінця наступного року. Ці авто були дуже популярні у 70-тих, але останнім часом попит на них суттєво впав. Одночасно із ліквідацією Понтіака, "Дженерал Моторз" на третину скоротить модельний ряд решти марок, таких як “Кадилак”, “Шеврове”, “Хаммер”, “Опель” та інших.

До кінця 2010 року компанія закриє 13 заводів і скоротить 21 тисячу працівників - це третина нинішнього штату. Наразі корпорація знаходиться на межі банкрутства. До початку літа вона має надати уряду США остаточний план виходу із кризи. Поки що Вашингтон задоволений запланованими скороченнями та оптимізацією виробництва.

За матеріалами 5.ua