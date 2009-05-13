Бюджетне житло в Україні подешевшало на 12,5%

Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Києва за листопад 2008 р. - квітень ц.р. знизилася на 12,5% - до 10180 грн. за 1 кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, за даний період вартість 1 кв. м однокімнатних квартир знизилася на 10% (на 1207 грн.), до 10822 грн., двокімнатних квартир – на 12,6% (на 1494 грн.), до 10319 грн., трикімнатних квартир – на 15,2% (на 1735 грн.), до 9676 грн., чотирикімнатних квартир – на 4,3% (на 440 грн.), до 9715 грн.

При цьому за останні півроку середня ціна пропозиції в об`єктах бізнес-класу знизилася на 9,7% - до 15279 грн. за 1 кв.м. Зокрема, вартість 1 кв. м однокімнатних квартир знизилася на 5,9% (на 969 грн.), до 15366 грн., двокімнатних квартир – на 10,6% (на 1743 грн.), до 14686 грн., трикімнатних квартир – на 7,9% (на 1353 грн.), до 15690 грн., чотирикімнатних квартир – на 16,6% (на 3184 грн.), до 16017 грн.

Водночас вартість об`єктів преміум-класу зросла на 6% - до 27752 грн. за 1 кв.м. Вартість 1 кв. м однокімнатних квартир зросла на 8,2% (на 2081 грн.), до 27551 грн., двокімнатних квартир – на 5,4% (на 1481 грн.), до 28982 грн., трикімнатних квартир – на 3,7% (на 994 грн.), до 28085 грн., чотирикімнатних квартир – на 17,9% (на 4087 грн.), до 26948 грн.

За даними аналітиків порталу, з листопада по квітень було знято з продажу 46 об`єктів, з яких у 34 об`єктах припинено будівництво, а в 10 – завершено продаж квартир. Два незавершені об`єкти преміум-класу виставлено на продаж повністю.

А аналітичному звіті порталу також говориться про те, що за 6 місяців було почато або відновлено продажі в 9 об`єктах: 6 - економ-клас, 2 – бізнес-клас, 1 – преміум-клас.

Фахівці порталу також повідомили, що з листопада по квітень вартість 1 кв. м було знижено в 42 об`єктах: 14 – економ-класу (зниження від 400 до 3000 грн.), 21 – бізнес-класу (зниження від 1000 до 4000 грн.), 7 преміум-класу (зниження від 1000 до 10000 грн.).

За даними аналітиків, за минулий період у 15 об`єктах при стовідсотковій оплаті покупцям було запропоновано знижки у розмірі 2-30% від вартості квартир.

Фахівці порталу проаналізували 148 об`єктів 70 компаній-операторів з планованим введенням об`єктів в експлуатацію 2008 р. – II квартал 2011 р.