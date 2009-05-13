Світові ціни на цукор залишаться високими

Аналітики Міжнародної цукрової організації (ISO) прогнозують, що у 2009-2010 маркетинговому році світові ціни на цукор залишаться на високому рівні, оскільки дефіцит цієї продукції збережеться. На даний момент вартість цієї продукції є найвищою з липня 2006 р.

Очікується, що світовий дефіцит цукру складе у новому сезоні 4,9 млн. тонн, не зважаючи на очікуване рекордне виробництво у Бразилії. Як прогнозує ISO, виробництво цукру в Бразилії складе 36-38 млн. тонн, в Індії воно збільшиться до 15-22 млн. тонн.

При цьому світове споживання цукру зросте в 2009/10 МР на 2% - до 167,7 млн. тонн, у той час як у 2008/09 МР виробництво цукру у світі досягне 156,6 млн. тонн.